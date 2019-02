Stephanskirchen (ots) -



Nahbar und natürlich. MARC O'POLO präsentiert die Spring/Summer 2019 Kampagne mit einer internationalen Premiere - Topmodel Anna Ewers steht für die Premium Modern Casual Marke erstmals mit ihren Schwestern Andrea und Antonia Ewers vor der Kamera.



Eines der gefragtesten und erfolgreichsten Models ihrer Zeit. Topmodel Anna Ewers. Mal ernst, mal lachend und losgelöst, aber sich selbst immer treu. Zum ersten Mal gemeinsam mit ihren Schwestern, die gleichzeitig auch ihre Freundinnen sind. An ihrer Seite Julian Schneyder. Modern, kantig und mit natürlicher Lässigkeit. Hinter der Kamera Alasdair McLellan, der mit seinen analog fotografierten Bildern Nähe schafft und dabei den Protagonisten genügend Raum lässt.



MARC O'POLO besetzt mit der Spring/Summer 2019 Kampagne das Thema Freundschaft - Friends. All you need. "Freundschaft und Freunde. Das ist das was im Leben wirklich zählt. Ein Thema, das den Zeitgeist trifft und die Werte von MARC O'POLO widerspiegelt", so Susanne Schwenger, CPO MARC O'POLO.



Freunde sind Verbündete, Begleiter und Favoriten. Manche haben wenige gute, manche haben sie wie Sand am Meer. Egal wie viele - ohne sie ist meistens Ebbe. Freundschaft. Der MARC O'POLO Spirit. Wertschätzend. Nahbar. Ehrlich. In heutigen Zeiten wichtiger denn je. Das Schöne: Freundschaft ist teilbar. Man teilt Momente, ein gutes Abendessen, den Lieblingssweater oder den Ärger. Oft teilt man sogar die Eltern. Denn auch Verwandte können Freunde sein. Wie Topmodel Anna Ewers und ihre zwei Schwestern, Andrea und Antonia. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Drei starke Frauen, jede mit ganz eigenem Kopf und eigener Himmelsrichtung. Was zählt, ist der Zusammenhalt. Das Sich-zuhause-fühlen miteinander. Innig, vertraut und losgelöst. Manchmal sind Freunde eben alles, was man braucht.



Friends. Der Song zur MARC O'POLO Kampagne.



Einfühlsam und ausdrucksstark. Eine Hommage an die Freundschaft. Komponiert von Iman Orths, einer Nachwuchs-Künstlerin aus Manchester. Früh ihre Liebe zur Musik entdeckt, mit 7 Jahren der erste Klavierunterricht, mit 11 Jahren den ersten Song komponiert. Musik ist ihre Sprache, ihre Art sich auszudrücken. Exklusiv. Der Song über Freundschaft. Geschrieben für die MARC O'POLO Kampagne Spring/Summer 2019. Inspiriert von der Kraft der Bilder. Von Anna und ihren Schwestern. Und von der innigen Verbundenheit zu ihrer eigenen Schwester. Eine tiefe Freundschaft, die ihr alles bedeutet. Wie ein Ozean mit Wellen, die kommen und gehen. Ohne Anfang und Ende.



www.marc-o-polo.com/friends



ÜBER MARC O'POLO



MARC O'POLO steht für gehobene, zeitgemäße Premium Modern Casual Wear. Die Vorliebe für natürliche Materialien, hochwertige Qualitäten und besondere Details zeichnen den individuellen Stil der Premiummarke mit skandinavischen Wurzeln aus - ganz im Sinne der Philosophie ihrer Gründer: Die Freiheit, sich selbst treu zu bleiben. Mit diesem Anspruch ist MARC O'POLO zu einer der international führenden Marken in ihrem Segment geworden.



1967 in Stockholm gegründet, umfasst die MARC O'POLO Welt heute die eigenständigen Kollektionen MARC O'POLO Modern Casual, MARC O'POLO DENIM, MARC O'POLO Shoes und MARC O'POLO Accessories sowie die Lizenzen Bodywear, Beachwear, Eyewear, Home, Junior und Legwear.



Der Hauptsitz der MARC O'POLO AG befindet sich südlich von München in Stephanskirchen. Von dort werden national und international rund 2.200 Handels- und Franchisepartner sowie eigene Stores beliefert. MARC O'POLO ist in über 30 Ländern erhältlich, darunter in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Finnland, Norwegen, Irland, Frankreich sowie in China, Polen, Russland und im osteuropäischen Raum. Zudem werden die MARC O'POLO Kollektionen über eigene Online Shops in 20 Ländern unter www.marc-o-polo.com angeboten.



