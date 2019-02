Stephanskirchen (ots) -



MARC O'POLO présente sa campagne Printemps/Été 2019 avec la top model Anna Ewers qui pour la première fois pose avec ses soeurs Andrea et Antonia.



Anna Ewers fait partie des mannequins les plus demandés de sa génération. Elle pose ici avec ses soeurs qui sont aussi ses amies. À ses côtés, Julian Schneyder. Homme moderne au fort caractère et à la décontraction naturelle. Derrière la caméra, Alasdair McLellan, qui crée une impression de proximité.



Pour sa campagne Printemps/Été 2019, MARC O'POLO s'inspire du thème de l'amitié - Friends. All you need. « Un thème tout à fait actuel qui reflète parfaitement les valeurs de MARC O'POLO », selon Susanne Schwenger, CPO MARC O'POLO.



Certains ont peu d'amis, d'autres beaucoup. L'amitié. L'esprit MARC O'POLO. On partage des moments, son sweat préféré et aussi les problèmes. On partage ses parents. Comme Anna Ewers et ses soeurs, Andrea et Antonia. Trois fortes femmes très différentes. Mais ce qui compte, c'est la cohésion. L'intimité. Parfois, tout ce dont on a besoin, ce sont des amis.



Friends. La chanson de la campagne MARC O'POLO.



Un hommage à l'amitié. Composé par Iman Orths, une jeune artiste originaire de Manchester. À 7 ans, elle a pris son premier cours de piano, à 11 ans, composé sa première chanson. La musique est son langage. En exclusivité. Une chanson dédiée à l'amitié. Écrite pour la campagne Printemps/Été 2019 de MARC O'POLO. Inspirée par Anna et ses soeurs. Et par la relation intime qui l'unit à sa propre soeur.



À PROPOS DE MARC O'POLO



MARC O'POLO propose une mode d'excellente qualité, contemporaine, moderne et décontractée. Fondé en 1967 à Stockholm, l'univers de MARC O'POLO comprend aujourd'hui ses propres collections MARC O'POLO Modern Casual, MARC O'POLO DENIM, MARC O'POLO Shoes et MARC O'POLO Accessories, ainsi que des licences pour les sous-vêtements, les vêtements de plage, les lunettes, la maison, les enfants et les collants. www.marc-o-polo.com/friends



Crédit: Anna, Andrea & Antonia Ewers and Iman Orths 100management.de // www.iman.world