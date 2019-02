Deutsche Industrie auf Talfahrt - Dienstleister im Aufschwung

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wachstum in der deutschen Wirtschaft hat im Februar insgesamt zugelegt. Allerdings kaschierte der Aufschwung im Servicesektor die beschleunigte Talfahrt in der Industrie. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg nach den Daten der ersten Veröffentlichung von 52,1 auf 52,7 Punkte. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des verarbeitenden Gewerbes rutschte von 49,7 auf 47,6 noch tiefer in den kontraktiven Bereich. Volkswirte hatten einen leichten Anstieg auf 49,9 erwartet. Der Index für den Servicesektor (PMI) legte zu auf 55,1 von 53,0 Punkten. Die Prognose hatte auf einen Rückgang auf 52,9 gelautet.

"Mit dem niedrigsten Wert seit über sechs Jahren notiert der Industrie-PMI noch tiefer im negativen Bereich als zuletzt", sagte IHS-Markit-Ökonom Phil Smith. "Während die Dienstleister von der kräftigen Binnennachfrage profitierten, belasteten die rückläufigen Exporte die Industrie abermals enorm. Insgesamt deuten unsere Daten auf ein äußerst verhaltenes Wirtschaftswachstum hin."

