Nordex (WKN: A0D655) bestätigt heute mit den vorläufigen Zahlen für 2018 seine Prognose. Sowohl der Umsatz von 2,46 Milliarden Euro (Prognose bei 2,4 bis 2,6 Mrd. Euro) wie auch das EBITDA von 102 Millionen Euro und die EBITDA-Marge von 4,1% (Prognose bei 4-5%) liegen innerhalb der vom Unternehmen in Aussicht gestellten Spanne.

Die Nordex-Aktie fasst Vertrauen und gewinnt im frühen Handel über 8% in einem durchwachsenen Marktumfeld. Die Auftragsbücher sind laut Aussagen von Nordex-CEO Blanco "gut gefüllt", darunter fallen Großprojekte in Schweden mit 475 MW und in Indien mit 300 MW. Insgesamt steht für ...

