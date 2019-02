Hamburg (www.fondscheck.de) - Das Ziel der Anlagepolitik des KSAM-RICAM-Value² Fonds (ISIN DE000A2JQHL3/ WKN A2JQHL) ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften, so die Experten von Aramea Asset Management.Anlageschwerpunkt des Fonds würden nationale und internationale Aktien mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil bilden. Die Titelselektion erfolge über den fundamentalen Investmentprozess nach dem so genannten RICAM-Modell, welches auf Basis fundamentaler Daten arbeite, die in einem mehrstufigen Verfahren berücksichtigt würden. Dabei werde insbesondere die Wettbewerbsstärke, die Marktpositionierung, die Kapitalausstattung und die Rentabilität des jeweiligen Unternehmens berücksichtigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...