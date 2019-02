BMW will in seinem Werk im niederbayerischen Dingolfing die Zahl der Arbeitsplätze in der Produktion von E-Antriebskomponenten von aktuell 600 auf bis zu 2.000 Mitarbeiter erhöhen. Außerdem werden Vorbereitungen für die ab 2021 geplante Produktion des iNEXT getroffen. Am BMW-Standort Dingolfing sind aktuell rund 18.000 Mitarbeiter beschäftigt. Neben der klassischen Autoproduktion ist dort auch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...