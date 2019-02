Die Aktien von Nordex sind am Donnerstag nach optimistischen Unternehmensaussagen zum Jahresstart in die Höhe geschnellt. Die Papiere des Windkraftanlagenherstellers zogen bis zum späten Vormittag um fast 9 Prozent auf 10,72 Euro an und zählten so zu den Favoriten im Nebenwerte-Index SDax . Damit bewegten sich die Anteilsscheine wieder auf dem Niveau von Juni 2018.

"Wir sind mit einem gut gefüllten Auftragsbuch in das Jahr 2019 gestartet", sagte Konzernchef José Luis Blanco laut Mitteilung. Zudem wurden 2018 die zuvor eingedampften Prognosen noch erreicht.

Ferner hat sich das charttechnische Bild zuletzt aufgehellt. So waren die Anteilsscheine am Mittwoch nicht nachhaltig unter die aufwärts gerichtete 21-Tage-Linie gefallen, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Vielmehr haben sich die Papiere mit dem Kurssprung an diesem Donnerstag nun erst einmal deutlich von dieser Linie nach oben abgesetzt./la/mis

ISIN DE000A0D6554

AXC0159 2019-02-21/11:28