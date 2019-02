Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich für einen "neuen Anlauf" bei den schwierigen deutsch-russischen Beziehungen ausgesprochen. "Wir wollen, dass wir auf beiden Seiten die offenen Fragen angehen", sagte Altmaier am Donnerstag bei einer deutsch-russischen Wirtschaftskonferenz in Berlin. Der Dialog sei wichtig, sagte der CDU-Politiker: "Die Zeiten der Sprachlosigkeit waren viel zu lange." Das wirtschaftliche Potenzial im deutsch-russischen Handel sei noch nicht ansatzweise ausgeschöpft.

Der russische Wirtschaftsminister Maxim Oreschkin sagte, es gehe darum, Schritt für Schritt Vertrauen aufzubauen. Er warb darum, dass deutsche Firmen, die in Russland aktiv sind, im Land bleiben.

Belastend für die Wirtschaftsbeziehungen sind vor allem die gegenseitigen Sanktionen wegen der Krise in der Ukraine. Der Präsident der deutsch-russischen Auslandshandelskammer, Dr. Rainer Seele, sagte, die Wirtschaft hoffe auf eine Beilegung des Konflikts in der Ost-Ukraine und auf den längst fälligen Einstieg in den Ausstieg aus den Sanktionen./hoe/DP/mis

