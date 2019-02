Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien der s Immo von 18,40 auf 20,00 Euro angehoben. Die Einschätzung "Buy" bleibt unverändert.

Die Analysten erwarten für 2019 und 2020 eine robuste Einnahmenentwicklung. Zu den Mieterträgen sollen etwa eigene Projektentwicklungen von Bürogebäuden in Berlin und Bukarest beitragen, die voraussichtlich noch heuer fertiggestellt werden. Mit einer Bruttomietfläche von 44.000 Quadratmetern sollen diese jährliche Einnahmen von rund 8,3 Mio. Euro generieren.

Zusätzliches Kurspotenzial sehen die Experten in der möglichen Zusammenführung der s Immo mit der Immofinanz. Zu diesem Vorhaben könnten ab der Mitte dieses Jahres Details bekannt werden, schreibt Analyst Christian Bader in seiner Studie.

Am Donnerstagvormittag notierten die s Immo-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,47 Prozent bei 17,18 Euro.

