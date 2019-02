Nach den kräftigen Kursgewinnen in der Vorwoche traten die Ölpreise zu Wochenbeginn auf der Stelle. Vor allem Meldungen aus Saudi-Arabien schoben die Preise zuletzt an. Der Goldpreis hat am Montag den höchsten Stand seit zehn Monaten erreicht. Auch freundliche Aktienmärkte und neuerliche ETF-Abflüsse stellten kein Hindernis dar. Anleger greifen zum Discounter DS37ZN von X-Markets auf Barrick Gold. Hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...