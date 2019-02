- EMIs aus der Eurozone und den USA- EZB veröffentlicht Sitzungsprotokoll- Gouverneure von BoC und RBA halten RedenDer heutige Kalender enthält zahlreiche Berichte aus dem Euroraum und den USA zur Inflation, EMIs, Wohnungsdaten, Zentralbanken und Arbeitsmarkt. Abgesehen davon wird aufgrund des US-Feiertags vom Montag der wöchentliche DoE-Bericht einen Tag später veröffentlicht. Zuallerletzt werden heute eine Reihe von Zentralbankern Reden halten, darunter Philip Lowe von der Reserve Bank of Australia und Stephen Poloz von der Bank of Canada. Daten aus der Eurozone und EZB-Sitzungsprotokoll Für heute sind eine Reihe von Datenveröffentlichungen aus den EU-Mitgliedsländern geplant. Anleger erhalten heute endgültigen Inflationsdaten für Januar aus Frankreich (8:45 Uhr) und Italien (10:00 Uhr). In beiden Fällen ist keine Abweichung von den vorläufigen Werten zu erwarten. Händler sollten die europäischen Märkte um 10:00 Uhr beobachten, da die vorläufigen EMIs für Februar veröffentlicht ...

