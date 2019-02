Berlin (ots) - Welche Maßnahmen nutzen ApothekerInnen und PTA, um den Absatz von Erkältungsprodukten zu steigern? Wie viele Produkte werden im Schnitt empfohlen, wenn der Kunde eine Erkältung hat und wie viel gibt dieser dann dafür aus? Die Studie "Erkältungsmarkt 2019: Was das Apothekenteam empfiehlt" von APOSCOPE beantwortet diese und 30 weitere der wichtigsten Fragen zu ausgewählten Erkältungsprodukten von mehr als 50 Herstellern.



Die Studie "Erkältungsmarkt 2019" von APOSCOPE dokumentiert zentrale Ergebnisse, aktuelle Trends und Meinungsbilder von insgesamt 505 ApothekenleiterInnen, FilialleiterInnen, angestellten ApothekerInnen und PTA bezüglich der Top-Themen Abverkauf, Neueinführungen, Empfehlungsverhalten und Bewertung der Produkte.



Die Studie liefert Antworten auf mehr als 30 Fragen und präsentiert Bewertungen in Schulnoten für 124 ausgewählte Erkältungsprodukte von 52 Herstellern. Eine Executive Summary stellt die wesentlichen Aspekte detailliert heraus. Was das Apothekenteam empfiehlt: Die Erkältungsstudie 2019 von APOSCOPE liefert nachhaltige Marktforschungsergebnisse zu ausgewählten Erkältungsprodukten und gibt Aufschluss über das Empfehlungsverhalten von ApothekerInnen und PTA. Die Ergebnisse sind ideal geeignet zur Generierung von vertriebs- und marketingrelevanten Erkenntnissen.



Die Befragung wurde vom 12. - 14. Februar 2019 mit dem Experten-Panel von APOSCOPE durchgeführt. Die Studie ist bis zum 03.03.2019 zum Vorverkaufspreis von 690,00 Euro zzgl. MwSt. zu erwerben, danach für 890,00 Euro zzgl. MwSt. unter: http://ots.de/DwD06e.



APOSCOPE bietet Online-Marktforschung im Apotheken- und Pharmamarkt und liefert zielgenaue Marktforschungsergebnisse innerhalb weniger Stunden. Das Panel von APOSCOPE besteht aus mehr als 1.300 ausschließlich verifizierten Apothekerinnen, Apothekern und PTA und ist somit das größte verifizierte Online-Panel Deutschlands. APOSCOPE ist ein Angebot des Medienunternehmens EL PATO, das in Berlin-Mitte mit rund 50 Mitarbeitern Medien für den deutschsprachigen Gesundheitsmarkt betreibt.



OTS: APOTHEKE ADHOC newsroom: http://www.presseportal.de/nr/68717 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_68717.rss2



Pressekontakt: APOSCOPE WeWork Sony Center Kemperplatz 1 Building A 10785 Berlin



Jasmin Kratz Produktmanagerin Telefon: (030) 802080 - 531 Fax: (030) 802080 - 539 E-Mail: jasmin.kratz@aposcope.de