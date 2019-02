Die Ceconomy Aktie bewegt sich laut dem Chartbild in einem Abwärtstrend. Aktuell befindet sie sich allerdings in einem sichtbaren Aufwärtstrend, welcher einen Trendwechsel vorhersagen könnte, da der Kurs steil aufsteigt. Als Kursziel könnte der letzte Tiefpunkt dienen. Dieser liegt bei 2,7 € und stellt zurzeit den wichtigsten unterstützenden Faktor dar. Nachdem noch kein höherer Tiefpunkt gebildet wurde, könnte sich dieser in den nächsten Monaten eventuell zeigen.

