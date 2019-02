Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Aktie besitze in diesem Jahr Potenzial, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. So seien einmalige Belastungen geschwunden. Zudem habe die Fluggesellschaft eine kapitalmarktfreundlichere Haltung eingenommen und beabsichtige, sich bei den freien Mitteln zu verbessern./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2019 / 00:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2019 / 07:57 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-02-21/11:46

ISIN: DE0008232125