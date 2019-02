Düsseldorf (ots) - Auf der größten Mobilfunkmesse Europas, dem Mobile World Congress in Barcelona, werden ab Montag wieder die neuesten Modelle sowie Trends der mobilen Kommunikation präsentiert. Der Innovationsdruck in der Branche ist hoch. Um neue Entwicklungen voranzutreiben, sind Telekommunikationsunternehmen auf hochspezialisierte Fachkräfte angewiesen. Die Gehaltsaussichten im Bereich Telekommunikation sind laut Zahlen des StepStone Gehaltsreports 2019 dementsprechend glänzend. Mit 62.400 Euro liegt das jährliche Bruttodurchschnittsgehalt klar über dem bundesweiten Durchschnitt von Fach- und Führungskräften (58.100 Euro) - einige stark nachgefragte Berufsgruppen profitieren besonders.



Gefragte Ingenieure und IT-Experten erzielen Top-Gehälter



Für die Entwicklung neuer technischer Lösungen benötigen die Unternehmen unter anderem Ingenieure und IT-Spezialisten. Da ist es folgerichtig, dass sich die Arbeitgeber um die gefragten Spitzenkräfte bemühen. Ingenieurswissenschaften sowie Mathematik und Informatik befinden sich im Gehaltsreport 2019 bereits unter den Top 5 Studiengängen. Telekommunikationsunternehmen stocken die Gehälter für diese Fachkräfte noch einmal deutlich auf: Ingenieure erhalten 79.700 Euro und damit circa 7.700 Euro mehr als im Durchschnitt. Auch die Informatiker profitieren und erzielen mit 75.600 Euro fast 5.000 Euro mehr.



Großunternehmen und ihre Standorte setzen sich ab



Im StepStone Gehaltsreport für Fach- und Führungskräfte 2019 wurde deutlich, dass Großunternehmen höhere Gehälter zahlen als kleine und mittelgroße Unternehmen. Die StepStone Gehaltszahlen zeigen: Die Branchenriesen im Bereich Telekommunikation entlohnen ihre Mitarbeiter besonders gut. Angestellte in Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern im Bereich Telekommunikation verdienen durchschnittlich 68.800 Euro. Das sind über 10.000 Euro mehr als das Durchschnittsgehalt von Fach- und Führungskräften in Deutschland. Auffällig hierbei: die Top-Städte im Bereich Telekommunikation. Düsseldorf führt mit 77.700 Euro vor München (76.900 Euro) und Bonn (76.500 Euro). In diesen drei Städten sind auch die größten Telekommunikationsunternehmen Deutschlands ansässig.



Je mehr, desto besser: Alter und Führungsverantwortung steigern das Gehalt



Der StepStone Gehaltsreport zeigt, dass sich Erfahrung und Personalverantwortung für Fachkräfte auszahlen. Dies gilt auch für die Telekommunikationsbranche. Wer Mitarbeiter führt, verdient im Schnitt 71.200 Euro und damit etwa 13.700 Euro mehr als Fachkräfte ohne Personalverantwortung. Weiterhin zeigt sich, dass mit dem Alter auch das Gehalt steigt. Folgende Durchschnittsgehälter ergeben sich entsprechend der jeweiligen Altersgruppen:



- 18-30 Jahre: 49.500 Euro - 31-40 Jahre: 59.900 Euro - 41-50 Jahre: 65.800 Euro - Über 50 Jahre: 68.900 Euro



Weitere Informationen zum StepStone Gehaltsreport 2019 für Fach- und Führungskräfte sowie zum StepStone Gehaltsplaner stehen hier zur Verfügung: www.stepstone.de/gehalt



In der vorliegenden Presseinformation wurden die Gehaltszahlen zugunsten einer besseren Lesbarkeit gerundet.



