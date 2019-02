Herzogenaurach (www.aktiencheck.de) - Zum 16. Mal wurden am 20. Februar im Rahmen einer feierlichen Gala in München die stärksten Marken des Jahres mit den Best Brands Awards ausgezeichnet, so die GfK in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) überzeugte als "Beste Deutsche Unternehmensmarke International", Lego bekam den Preis als "Beste Produktmarke", Lillet wurde zur "Besten Wachstumsmarke" gekürt und der Award in der Sonderkategorie "Best Digital Life Brand" ging an Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN). ...

