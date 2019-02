Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für ElringKlinger nach Jahreszahlen von 6 auf 5 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Resultate des Autozulieferers hätten enttäuscht, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen für 2019 und 2020 deutlich reduziert./edh7ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2019 / 15:30 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

