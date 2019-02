Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Engie vor einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16,10 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Energieversorgers dürfte entscheidend für den weiteren Kursverlauf sein, schrieb Analyst Vincent Gilles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für 2018 rechne er mit einem Gewinnrückgang (Ebitda) von 1,9 Prozent, im Jahr 2019 stehe aber eine deutliche Erholung an./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2019 / 04:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-02-21/11:55

ISIN: FR0010208488