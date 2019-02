Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Akzo Nobel von 90,00 auf 85,08 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dass der Chemiekonzern sein Aktienrückkaufprogramm 2019 abschließen wolle, sei nicht ganz nachvollziehbar, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn die Nettoverschuldung liege bei Null, die Investitionen seien gering und die jährlichen Liquiditätszuflüsse beliefen sich auf rund 250 Millionen Euro./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2019 / 05:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-02-21/12:03

ISIN: NL0013267909