München (ots) -



- Querverweis: Das Manuskript liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Anmoderationsvorschlag: Einmal im Leben mit Millionären um richtig viel Kohle zocken. Möglich macht das die etwas andere Gameshow "Spiel die Geissens untern Tisch", bei der sich das Millionärsehepaar Carmen und Robert Geiss mutigen Gegnern stellt. Ab Montag (4. März) um 20:15 Uhr startet die Gameshow mit der ersten von drei neuen Folgen bei RTL II. Jessica Martin hat für uns schon mal reingeschaut.



O-Ton 1 (Spiel die Geissens untern Tisch, 3 Sek.): "Hallo und herzlich willkommen zu 'Spiel die Geissens untern Tisch'."



Sprecherin: Moderator Kai Ebel hat im Spielzimmer der oberen Zehntausend wieder die Fäden in der Hand und tauscht gleich mal ein paar schräge Spitzen mit den Millionären aus.



O-Ton 2 (Spiel die Geissens untern Tisch, 14 Sek.): "Carmen, warst du kurzfristig noch beim Frisör?" "Ich hab es geschafft." "Bist du auch drangekommen?" "Dankeschön, Herr Kai Ebel." "Doch, ich bin sehr zufrieden." Danke, ich bin heute auch mal zufrieden. Endlich bist du mal vernünftig angezogen, so dezent."



Sprecherin: In der ersten Folge wagen sich Esra und Sabit aus Dortmund an den glamourösen Spieltisch. Die Beauty-Expertin und der Busfahrer haben mit ihrem potentiellen Gewinn etwas ganz Besonderes vor.



O-Ton 3 (Spiel die Geissens untern Tisch, 8 Sek.): "Wir möchten uns ja ein Haus kaufen und als Eigenkaptal haben wir uns dann vorgestellt, wenn wir gewinnen..." "...das da reinzustecken." "Richtig."



Sprecherin: Bevor es soweit ist, müssen die beiden aber als Erste ein Lösungswort erraten.



O-Ton 4 (Spiel die Geissens untern Tisch, 9 Sek.): "Dieses Lösungswort besteht aus acht Buchstaben. Schafft ihr das, dann gewinnt ihr die phantastische Summe von 20.000 Euro."



Sprecherin: Dazu müssen sich die Herausforderer in acht Spielrunden gegen die Geissens durchsetzen. Dabei geht es um Wissen, Schnelligkeit und Geschicklichkeit.



O-Ton 5 (Spiel die Geissens untern Tisch, 18 Sek.): "Dieser Sektkühler hier, der ist schon bis zum Rand mit Champagnerkorken gefüllt. Das ist die Tagesration der Geissens. Ihr sollt abwechselnd weitere Korken drauflegen. Das macht ihr so lange, bis der Turm einstürzt. Ihr wechselt euch als Teams ab und auch innerhalb der Teams wird auch gewechselt."



Sprecherin: Und als Team funktionieren die Geissens natürlich super!



O-Ton 6 (Spiel die Geissens untern Tisch, 15 Sek.): "Ja, der steht auch noch. Ganz neue Technik: der aufrechte Korken. Hier wird jeder einzelne Korken beklatscht, merkt ihr das?" "Boah!" "Die sucht sich immer das wackeligste aus, merkst du das?" "Wie macht die das denn?" "Jawoll!" (Applaus)



Abmoderationsvorschlag: Die Geissens müssen sich auf jeden Fall warm anziehen, damit sie die Herausforderer nicht unter den Tisch spielen. Die etwas andere Gameshow "Spiel die Geissens untern Tisch" ab Montag (04.März) um 20:15 Uhr bei RTL II. Weitere Infos dazu gibt's im Netz unter RTL2.de.



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: Eva Römhild Tel.:089/64185-6510 Mail:eva.roemhild@rtl2.de