Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - DATAGROUP: Aktie kurz davor, den Abwärtstrend zu knacken - Aktienanalyse Der Spezialist für den Betrieb und die Weiterentwicklung von IT-Infrastrukturen von Firmen DATAGROUP (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H) hat mit ihrem Tochterunternehmen, der DATAGROUP Financial IT Services, die Ausschreibung für das Information Communication and Technology-Outsourcing der IKB Deutsche Industriebank AG über eine Laufzeit von fünf Jahren gewonnen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...