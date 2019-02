Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hugo Boss von 85 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Modekonzern dürfte sich für 2019 ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich zum Ziel setzen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim operativen Ergebnis (Ebit) sollte der Ausblick in Richtung eines zweistelligen Zuwachses gehen./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-02-21/12:34

ISIN: DE000A1PHFF7