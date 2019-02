BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung bittet Verbände und Unternehmen um Input für ihre bis zum Sommer geplante Blockchain-Strategie. Dazu haben das Finanz- und das Wirtschaftsministerium eine Online-Konsultation gestartet. Ziel der Online-Konsultation sei es, "mehr Informationen über Potenziale, Treiber und Hemmnisse für den Einsatz der Blockchain-Technologie zu erhalten", teilten beide Ministerien mit. Zudem werde nach Praxisbeispielen gefragt, um ein vollständigeres Bild über den Einsatz von Blockchain-Technologien in Deutschland zu erhalten. Die Online-Konsultation richtet sich den Angaben zufolge unter der Adresse "www.blockchain-strategie.de" in erster Linie an bundesweit aktive Verbände, Unternehmen und Organisationen. Die Konsultationsphase soll vom 20. Februar bis zum 29. März laufen.

Die Blockchain-Technologie, bei der einzelne, gesicherte Datenblöcke miteinander verkettet werden, gilt in den Augen der Regierung als eine mögliche neue Basistechnologie der Digitalisierung mit einem breiten möglichen Einsatzfeld. Allerdings liegen nach ihren Angaben bislang nur sehr wenige Erfahrungswerte aus der praktischen Anwendung vor. Unklar sei oftmals auch die Vereinbarkeit mit rechtlichen Rahmenbedingungen, heißt es in einem Papier aus dem Finanzministerium dazu.

Die Kryptowährung Bitcoin sei der erste praktische Anwendungsfall dieser Technologie, für die die Bundesregierung bereits in ihrem Koalitionsvertrag die Ausarbeitung einer Strategie angekündigt hat, um ihre industriepolitischen Chancen auszuloten und Möglichkeiten für eine "gemeinwohlorientierte Anwendung "zu identifizieren. Federführend für das Projekt sind in der Regierung das Bundeswirtschafts- und das Bundesfinanzministerium. Aber auch andere Ministerien wie das Umwelt- und Verkehrsministerium sollen Input liefern.

Die Stellungnahmen aus der Konsultation sollen in die Erarbeitung der Blockchain-Strategie einfließen. Zunächst soll nach Angaben aus dem Finanzministerium untersucht werden, welche wirtschaftlichen Vorteile erreicht werden können. In einem zweiten Schritt sollen dann mögliche Handlungsmaßnahmen und Einschätzungen in einem Kabinettsbeschluss festgehalten werden. Untersucht werden sollen mögliche Anwendungsfelder. Die Handlungsempfehlungen sollten aber auch Zielkonflikte zum Beispiel mit der Umweltpolitik berücksichtigen.

