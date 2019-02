Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 6400 auf 6300 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Jahreszahlen für 2018 hätten zwar die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein genauerer Blick auf die Zahlen und der Ausblick des Reinigungsmittelherstellers hätten aber eine Senkung seiner mittelfristigen Gewinnprognosen notwendig gemacht./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2019 / 20:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-02-21/12:37

ISIN: GB00B24CGK77