FRANKFURT (Dow Jones)--US-Importzölle auf Autos kämen Volkswagen teuer zu stehen. Die Drohung der USA, in Europa produzierte Autos mit Zöllen in Höhe von 25 Prozent zu belegen, sei die größte Sorge für die hiesigen Autobauer, sagte Volkswagen-Vorstandschef Herbert Diess der Financial Times. Er fürchtet für sein Unternehmen Belastungen in Milliardenhöhe.

Die Analysten von Evercore ISI hatten geschätzt, dass die Zölle Volkswagen im Jahr 2,5 Milliarden Euro kosten würden. "Im schlimmsten Fall käme das wahrscheinlich an die tatsächliche Zahl heran", sagte Diess der Zeitung mit Blick auf die Evercore-Schätzung.

February 21, 2019 06:16 ET (11:16 GMT)

