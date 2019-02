Der börsennotierte Versicherungskonzern UNIQA schaut sich weiter intensiv nach der Möglichkeit eines Zukaufs um. Der Konzern sieht sich als überkapitalisiert an: Generaldirektor Andreas Brandstetter sprach am Donnerstag im Bilanzpressegespräch von 700 bis 800 Mio. Euro, die man in Akquisitionen stecken könnte - nicht um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...