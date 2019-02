Die nächste Aktienindex-Überprüfung naht - mit einem Problem für den MDax und den SDax : Aktuell gibt es in beiden Indizes der Dax-Familie mehr Abstiegs- als Aufnahmekandidaten. So wird es laut Index-Experten in der zweiten und dritten Liga unterhalb des Dax bis zuletzt spannend bleiben, zumal die abstiegsgefährdeten Unternehmen in den über ihr Index-Schicksal entscheidenden Kriterien - Marktkapitalisierung nach Streubesitz und Börsenumsatz - sehr eng beieinander liegen. Änderungen im Leitindex Dax werden bei der im März anstehenden Überprüfung nicht erwartet.

Klar ist laut jüngsten Überprüfungen von Index-Experten, dass der Börsenneuling Knorr-Bremse sowie der Chiphersteller Dialog Semiconductor vom SDax in den MDax aufsteigen werden. Raus aus dem MDax muss dafür den Analysten zufolge das einstige Dax-Unternehmen Salzgitter . Zweiter Absteiger dürfte der Gewerbe-Immobilienverwalter Alstria Office sein. Doch auch der Autozulieferer Schaeffler , die Deutsche Pfandbriefbank und die auf Einkaufszentren spezialisiere Deutsche Euroshop gelten als gefährdet.

Darüber hinaus dürften diesmal besonders viele Wechsel im SDax anstehen. Vom Platztausch der oben genannten MDax- und SDax-Unternehmen abgesehen müssen voraussichtlich vier oder sogar fünf weitere Unternehmen den Index der kleineren Werte verlassen. Gezählt sein dürften die Tage im SDax für den Schienenwaggon-Vermieter VTG , das Biotech-Unternehmen Medigene , den Werkzeugmaschinenhersteller DMG Mori und den Kabelnetzbetreiber Tele Columbus . Zudem wackelt der Platz des Bahntechnikkonzerns Vossloh .

Als SDax-Aufsteiger im März gelten unter Experten in jedem Fall der Telekomausrüster Adva sowie der Batteriehersteller Varta . Der Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler wird wohl in wenigen Wochen ebenfalls erstmals in den SDax aufgenommen. Zudem dürfte der Personaldienstleister Amadeus Fire erneut sein Stelldichein geben und - falls Vossloh weichen muss - auch der Agrarhändler Baywa .

In wenigen Wochen werden die Indizes von der Deutschen Börse überprüft und etwaige Änderungen am Dienstag, 5. März, nach Handelsschluss bekannt gegeben. Sämtliche Neuerungen werden dann erstmals am Montag, 18. März, wirksam. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETFs). Dort muss umgeschichtet und umgewichtet werden, was in der Regel Einfluss auf die Aktienkurse hat./ck/gl/zb

ISIN DE0006202005 DE0005103006 DE0005659700 DE000A0TGJ55 DE000KBX1006

