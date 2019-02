Essen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nach dem sensationellen Premierenjahr geht der XXL ALDI Markt auf dem diesjährigen DEICHBRAND Festival in die zweite Runde. Unter dem Motto "Euer Support Act" bietet ALDI Nord den über 60.000 erwarteten Besuchern auch in diesem Jahr von gekühlten Getränken über Grillgut und frischen Brötchen bis hin zu Campingstühlen und Wurfzelten alles, was das Festivalherz höher schlagen lässt. Und das Beste: Alle Produkte gibt es zum günstigen ALDI Preis.



Inmitten des Festivalgeländes am Seeflughafen Cuxhaven/Nordholz wird die riesige Filiale auf einer Fläche von 2.100 Quadratmetern für den Festivalzeitraum vom 18. bis 21. Juli errichtet. 200 Mitarbeiter aus dem gesamten ALDI Nord Gebiet sorgen vor Ort für eine stetige Warenverfügbarkeit und kurze Wartezeiten an den insgesamt 16 Kassen. Als Highlight wird ein begehbarer Kühlschrank in den Markt integriert.



"Die Resonanz auf unsere Festivalpremiere im letzten Jahr war überwältigend. Sowohl die Besucher als auch unsere Mitarbeiter waren durchweg begeistert. Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr mit unserem Auftritt das DEICHBRAND Festival mitprägen können. Warmes Bier und mühsames Schleppen gehören der Vergangenheit an. Wir werden in unserem Markt ausreichend frische Produkte und gekühlte Getränke vorrätig haben", so Marko Jungnickel, Geschäftsführer der ALDI Nord Regionalgesellschaft Beverstedt.



Für die 15. Auflage des norddeutschen Festivals haben sich bereits zahlreiche hochkarätige Acts angekündigt, darunter Thirty Seconds To Mars, The Chemical Brothers und Fettes Brot. Neben dem XXL Markt ist ALDI Nord mit zusätzlichen Elementen und Aktionen auf dem Festivalgelände vertreten. Überregional wird das Engagement unter anderem von Gewinnspielen auf der ALDI Nord Website und einer Festival-Aktionswoche in den ALDI Nord Filialen begleitet. Auch auf dem ALDI Nord Instagram Kanal wird das Thema umfangreich aufgegriffen.



Einen Eindruck vom ALDI Nord Auftritt auf dem DEICHBRAND Festival 2018 aus Mitarbeitersicht bietet folgendes Video:



https://www.youtube.com/watch?v=XQ7oytKhI-0



OTS: Unternehmensgruppe ALDI Nord newsroom: http://www.presseportal.de/nr/112106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_112106.rss2



Pressekontakt: ALDI Nord Unternehmenskommunikation Axel vom Schemm E-Mail: presse@aldi-nord.de