Satteldorf (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und 11teamsports, der Teamsportexperte mit dem größten Onlineshop für Fußball und Teamsport im deutschsprachigen Raum, schließen einen langjährigen Kooperationsvertrag ab. Seit dem 01.01.2019 übernimmt die eleven teamsports GmbH als offizieller Lizenzpartner die weltweite Vermarktung für die Produktkategorie "Name & Numbering". Im Rahmen der Zusammenarbeit verantwortet der Händler den globalen Vertrieb und übernimmt zudem auch die Produktion der Rückenveredelungen. Die Trikots der deutschen Nationalmannschaft werden mit einem weltweit einzigartigen Design für Namen und Nummern versehen sein. Die neue Kooperation ist gegenwärtig auf vier Jahre angelegt.



Dennis Schröder, General Manager von 11teamsports, sieht großes Potenzial in der Partnerschaft: "Wir freuen uns sehr, mit dieser Kooperation in weitere Dimensionen vorstoßen zu können. Es macht uns sehr stolz, zukünftig als Lizenzpartner mit dem DFB zusammenarbeiten zu dürfen. Vor allem drücken wir die Daumen für die EM-Qualifikation. Wir würden uns freuen, wenn wir mit der Veredelung der Nationalmannschaftstrikots unseren Beitrag zur Europameisterschaft leisten könnten. Wir bedanken uns für das Vertrauen des DFB in unsere Expertise auf Vertriebsebene und im Bereich Veredelungen und freuen uns auf die gemeinsame Umsetzung."



Denni Strich, Geschäftsführer der DFB-GmbH, sagt: "Der DFB setzt mit der neuen Partnerschaft im wahrsten Sinne des Wortes Zeichen. Mit 11teamsports haben wir einen ausgewiesenen Experten in Sachen Produktion und Vertrieb von Trikot-Veredelungen an unserer Seite, mit dem wir unsere Fans weltweit erreichen."



www.11teamsports.com beweist seine Expertise im Bereich Teamsport bereits durch zahlreiche Partnerschaften auf Profiebene. So ist man bspw. offizieller Ausrüster beim FC Augsburg, VfL Bochum oder dem 1. FC Heidenheim. Eine Schuhpartnerschaft besteht neben dem 1. FC Magdeburg seit dieser Saison auch mit dem 1. FC Kaiserslautern. Zahlreiche Klubs der Bundesliga, setzen zudem auch als Veredelungspartner auf das Unternehmen.



Über 11TEAMSPORTS:



Die eleven teamsports GmbH wurde 2007 in Crailsheim gegründet und ist mit über 1,5 Millionen Kunden der größte Onlineshop für Fußball und Teamsport im deutschsprachigen Raum. Im stationären Handel ist das Unternehmen mit 13 Stores in Deutschland (Flagship Store Berlin, Crailsheim, Hamburg, Bochum, Lahr, Augsburg, Trier, Saarbrücken, Würzburg, Köln, Kaiserslautern, Wadern, Leipzig), sechs in Österreich (Wien, Salzburg, Innsbruck, Krems, Loosdorf, Hohenems) und einer Filiale in der Schweiz (Schlieren) vertreten. Das Sortiment umfasst Fußballschuhe, Trikots, Trainings- und Teamsportequipment sowie Fanartikel. 11teamsports ist Ausstatter von mehr als 3.500 Vereinen, darunter auch die vier Bundesligisten 1. FC Augsburg, VFL Bochum, 1. FC Heidenheim, 1. FC Magdeburg sowie Drittligist 1. FC Kaiserslautern. Insgesamt beschäftigt 11teamsports über 600 Mitarbeiter.



www.11teamsports.com



OTS: eleven teamsports GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133738 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133738.rss2



Pressekontakt: eleven teamsports GmbH Caroline Endter +49 175 828 5004 c.endter@11teamsports.com presse@11teamsports.com