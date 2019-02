Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - voestalpine: Stetige Insiderkäufe sorgen für positive Signale - Aktienanalyse Beim österreichischen Stahlkonzern voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) hat sich das Geschäft eingetrübt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...