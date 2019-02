Die US-Börsen dürften mit kleinen Gewinnen in den Donnerstag starten, getragen von der Zuversicht, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China bald beigelegt wird. Der Future auf den S&P-500 notiert vorbörslich 0,1 Prozent höher. Am Donnerstag werden die Handelsgespräche USA-China, die bisher auf mittlerer Ebene geführt wurden, auf Kabinettsebene fortgesetzt. Einem Agenturbericht zufolge haben sich beide Seiten prinzipiell in einer Vielzahl von Punkten geeinigt, die Rede ist von sechs Kernbereichen, für die nun Umrisse aufgestellt würden. Unter anderem soll es dabei um das Recht an geistigem Eigentums und forcierten Technologietransfer gehen. Damit verdichteten sich die Signale, dass die USA zumindest nicht sofort zum Ende der vereinbarten Friedenspflicht am 1. März ihre Strafzölle auf Importe aus China anheben werden.

Von der US-Notenbank kommt zumindest kein Störfeuer. Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der Fed-Sitzung vom Januar bestätigte im Wesentlichen den taubenhaften geldpolitischen Kurs. Daneben muss der Markt eine Fülle von Konjunkturdaten verarbeiten. Vorbörslich werden der Philadelphia-Fed-Index für Februar, der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter aus dem Dezember und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Nach der Startglocke folgen die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Servicesektor jeweils für Februar, die Januar-Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser und der Index der Frühindikatoren.

Am Mittwoch nach Börsenschluss hat unter anderem der Autoverleiher Avis Geschäftszahlen vorgelegt, die gut ankommen. Die Aktie springt im vorbörslichen Handel um gut 11 Prozent nach oben. Foot Locker werden vorbörslich noch nicht gehandelt, legten am Mittwoch im nachbörslichen Geschäft aber 1,1 Prozent zu, nachdem der Einzelhändler das neunte Jahr in Folge die Dividende erhöht und einen Aktienrückkauf über 1,2 Milliarden Dollar in den nächsten drei Jahren auf den Weg gebracht hatte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2019 06:47 ET (11:47 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.