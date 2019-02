Odeon Film AG: Eigentümerwechsel beim Hauptaktionär der Odeon Film AG DGAP-Ad-hoc: Odeon Film AG / Schlagwort(e): Sonstiges Odeon Film AG: Eigentümerwechsel beim Hauptaktionär der Odeon Film AG 21.02.2019 / 13:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. / Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 MAR Odeon Film AG: Eigentümerwechsel beim Hauptaktionär der Odeon Film AG München, den 21. Februar 2019 Herr Dr. Herbert G. Kloiber, geschäftsführender Gesellschafter des Hauptaktionärs der Odeon Film AG, der Tele München Fernseh GmbH + Co. Produktionsgesellschaft, hat heute mitgeteilt, dass er sämtliche Gesellschaftsanteile an der Gesellschaft an den US-Investor KKR verkauft hat. Die kartellrechtliche Genehmigung steht noch aus. Auf Seiten des neuen Eigentümers wurde Herr Fred Kogel, ein ausgewiesener Medienfachmann, verpflichtet, das Management der Tele München Gruppe zukünftig zu führen. Tele München Fernseh GmbH + Co. Produktionsgesellschaft hält 85,23 % der Aktien an der Odeon Film AG. Kontakt: Investor Relations Odeon Film AG Hofmannstraße 25-27 81379 München Telefon: +49 (0)89 64958-0 Telefax: +49 (0)89 64958-103 E-Mail: aktie@odeonfilm.de Internet: www.odeonfilm.de ISIN: DE0006853005 Kontakt: Odeon Film AG Investor Relations / Jürgen Neugebauer Hofmannstrasse 25-27 81379 München aktie@odeonfilm.de Tel. +49 (0)89 64958-0 21.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Odeon Film AG Hofmannstraße 25-27 81379 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 64958-0 E-Mail: aktie@odeonfilm.de Internet: www.odeonfilm.de ISIN: DE0006853005 WKN: 685300 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 779691 21.02.2019 CET/CEST ISIN DE0006853005 AXC0209 2019-02-21/13:28