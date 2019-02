Geht doch: der DAX auf neuem Jahreshoch, die US-Börsen sogar Richtung Allzeithoch. "Es läuft nach Plan", sagt Christoph Zwermann von Zwermann Financial im Gespräch mit Antje Erhard. Was sind die Zielmarken?



Trotz eines stärkeren Euro legt der DAX zu: über 11.400 Punkte. Aufatmen? Nun ja, sagt Christoph Zwermann im Gespräch mit Antje Erhard: die nächsten Widerstände, ziemlich massive, lauern gleich um die Ecke. Seine Einschätzung für den Dax, für Gold, Dow, Euro, Minentitel und mehr - hier in der Sendung