Alamos Gold Inc. gab vor kurzem die Ergebnisse für das vierte Quartal sowie Gesamtjahr 2018 bekannt. Aus diesen Daten geht hervor, dass das Unternehmen in Q4 insgesamt 125.600 Unzen Gold produzieren konnte, dabei wurden 121.161 Unzen Gold zu einem durchschnittlich realisierten Preis von 1.244 Dollar je Unze verkauft.



Der Nettoverlust belief sich im selben Zeitraum auf 71,5 Millionen Dollar oder 0,18 Dollar je Aktie. Der operative Cashflow betrug in Q4 47,4 Millionen Dollar.



Im Gesamtjahr verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 72,6 Millionen Dollar oder 0,19 Dollar je Aktie. Man meldete zudem einen rekordverdächtigen Cashflow in Höhe von 213,9 Millionen Dollar.



Im selben Zeitraum verkaufte das Unternehmen rekordverdächtige 509.879 Unzen Gold zu einem durchschnittlich realisierten Goldpreis von 1.278 Dollar je Unze und machte so einen Rekordumsatz von 651,8 Millionen Dollar.



Insgesamt produzierte man 505.000 Unzen des gelben Edelmetalls. Zum 31. Dezember 2018 befand sich das Unternehmen im Besitz von liquiden und liquidierbaren Mitteln im Wert von 206 Millionen Dollar.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de