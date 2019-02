Köln (www.anleihencheck.de) - Allen Marktturbulenzen und politischen Unsicherheiten zum Trotz - die Aussichten für die Anlageklasse High Yield sind gut. Dieser Ansicht ist zumindest Carl 'Pepper' Whitbeck, Global Head of High Yield and US Active Fixed Income bei AXA Investment Managers."Die Erholung in ersten Januarwochen wird sich zumindest in der ersten Jahreshälfte fortsetzen, und Fortschritte an der Handelsfront mit China sowie eine weniger aggressive Geldpolitik dürften zur Stabilisierung der Märkte beitragen, sodass wir zunächst einen starken High-Yield-Markt erwarten. Zwar wird die Volatilität anhalten, wir gehen aber dennoch von einer kuponähnlichen Rendite zwischen 6 und 8 Prozent aus", so Carl 'Pepper' Whitbeck. ...

