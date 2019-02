Die Stadt Dortmund will im Rahmen des Projekts Parken und Laden in der Stadt (PuLS) auf privatem Grund zusätzliche Ladeinfrastruktur schaffen. Eine Sharing-Plattform soll Hausbesitzer mit Innen- oder Garagenhöfen und Besitzer von Elektroautos zusammenbringen. Konkret sollen Hausbesitzer im Dortmunder Kreuzviertel E-Auto-Fahrern in ihren Höfen Parkflächen mit Stromanschlüssen für die vorübergehende ...

