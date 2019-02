Die mehr als 1.900 Quadratmeter große Immobilie in dem als "das Yachten-Kapital der Welt" betitelten Fort Lauderdale liegt auf einem der seltenen Grundstücke am Fluss, auf dem eine Megayacht bequem Platz findet.



New York (ots/PRNewswire) - Nächsten Monat wird die in den letzten Jahren von Wayne Huizenga - Gründer von Waste Management und Miteigentümer von drei Sportmannschaften in Florida: der Dolphins, der Panthers und der Marlins - erworbene Immobilie von Concierge Auctions in einer Online-Auktion verkauft. Das 1.919 Quadratmeter große Anwesen ist über eine Länge von 180 Metern eines der seltenen Flussgrundstücke und bietet Platz für eine bis zu 41 Meter lange Yacht. Huizenga ist der einzige Mensch, der drei Fortune 500-Unternehmen gegründet hat, darunter AutoNation und Blockbuster Video.



Das am sogenannten Tarpon Pointe, 1575 Ponce De Leon Drive gelegene Haus ist derzeit mit 27 Millionen USD gelistet und wird ohne Vorbehalt zusammen mit Billy Nash von Nash Luxury bei The Keys Company verkauft. Die Angebotsabgabe beginnt am 26. März und endet am 28. März.



"Herr Huizenga ist eine richtige Legende und wird es immer bleiben", erklärt Nash. "Es ist mir eine Ehre, dieses sagenhafte Haus im Namen der Familie zu verkaufen. Die Auktion wird ein weiterer der erfolgreichen Verkäufe in Key Biscayne darstellen, mit denen in den letzten vier Jahren die höchsten Verkaufspreise der Gegend erzielt wurden. Ich bin mir sicher, dass die Auktion von Tarpon Pointe dieser Tradition folgt und Käufer aus der ganzen Welt zu dieser einzigartigen Gelegenheit anziehen wird."



Das 0,57 Hektar große, in einer tropischen Landschaft gelegene Privatanwesen im mediterranen Stil bietet einen 270-Grad-Blick über den Fluss und die Skyline und verfügt über einen Luxuspool mit Blick über den New River sowie einen dreigeschossigen Gartenpavillon mit Uhrenturm und geschwungener Treppe.



Das Anwesen umfasst 10 Zimmer und fünf Gebäude mit Kathedraldecken, maßgeschneiderten Schmiedearbeiten und Oberflächen sowie deckenhohen Fenster, die den Blick auf das Wasser des Flusses und der Halbinsel freigeben. Zudem beherbergt das Haus ein großes Foyer mit Kristallkronleuchter, eine Küche mit einem holzgefeuerten Pizzaofen und eine separate Gastronomieküche, einen Wintergarten aus Glas im französischen Stil, ein Hauptschlafzimmer mit einem Lounge-Bereich, ein Gästeapartment und einen Aufzug, einen Sportraum, eine Werkstatt, ein Theater, Billardzimmer, ein Personalbüro und mehrere Sicherheitszimmer.



Die Bekanntgabe der Auktion folgt auf einen kürzlich abgeschlossenen Verkauf des Unternehmens des Playa Vista Isle-Anwesens in der Nähe von Hillsboro Beach, der den weltweiten Rekord für den jemals bei einer Auktion in den USA erzielten Verkaufspreis gebrochen hat.



Weitere Informationen erhalten Sie unter ConciergeAuctions.com oder telefonisch unter +1.212.202.2940.



