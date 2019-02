Köln/Wiener Neudorf (ots) - Die REWE Group stärkt ihr internationales Handelsgeschäft: Ab 1. April 2019 startet Jan-Peer Brenneke als Vorstand der REWE International AG und Bereichsvorstand für Ware Handel International der REWE Group in Wiener Neudorf und wird die Ware-Bereiche für Österreich, das Qualitätsmanagement, die Eigenmarken (disziplinarisch und fachlich) sowie PENNY International und BILLA CEE (fachlich) verstärken und weiterentwickeln. Er berichtet in seiner neuen Funktion - wie die anderen Vorstände der REWE International AG - an Jan Kunath, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der REWE Group. Brenneke ist bislang als Geschäftsführer der REWE Group Buying GmbH in Köln verantwortlich für den Bereich Eigenmarken Einkauf & Entwicklung.



Der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende der REWE Group, Jan Kunath, erklärte dazu: "Neben der weiteren Stärkung des Warengeschäfts für das Vollsortiment Österreich und für unsere Organisation Handel International insgesamt dient diese Neuordnung der zunehmend wichtigeren, übergreifenden Koordination von Warenthemen. Ferner ermöglicht diese Erweiterung des REWE International AG Vorstands auch eine effizientere und professionellere Verzahnung von Warenthemen zwischen unseren Organisationen Handel Deutschland und Handel International."



Die Verantwortung für das Vollsortiment Österreich mit den Handelsfirmen BILLA, MERKUR, BIPA, BIPA Kroatien und ADEG bleibt unverändert bei Marcel Haraszti, Bereichsvorstand Handel International. Sein Ressort wird erweitert um die technische Abteilung sowie Strategie&Marketing der Eigenmarken Vollsortiment Österreich.



Brennekes Nachfolger in der Geschäftsleitung der REWE Group Buying GmbH wird am 1. April 2019 Marcel Weber, der bislang in der REWE Group Buying als Bereichsleiter Ware Eigenmarke Frische/Tiefkühlkost und Eigenmarkeneinkauf International tätig ist.



Jan-Peer Brenneke trat zum 1. August 2009 als Bereichsleiter Strategie- & Projektmanagement der REWE Group bei, nachdem er lange Jahre in verschiedenen Handelsunternehmen in Deutschland Verantwortung im Einkauf und Category Management getragen hatte. Als Bereichsleiter Strategie- & Projektmanagement wirkte Brenneke aktiv bei der erfolgreichen, strategischen Neuausrichtung von toom Baumarkt mit und wechselte im November 2011 als Geschäftsführer zur PENNY Markt GmbH, hier zuständig für den Einkauf und das Category Management. Nach der wirtschaftlich erfolgreichen Repositionierung von PENNY in Deutschland wurde Brenneke zum Juli 2015 die Verantwortung der neu gegründeten Einkaufseinheit "Eigenmarken Einkauf & Entwicklung national | international" als Geschäftsführer innerhalb der REWE Group Buying GmbH übertragen.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren über 345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 22 europäischen Ländern präsent.



Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA sowie MERKUR, der Discounter PENNY und die Baumärkte von toom. Hinzu kommen Convenience-Märkte (REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und der Direktveranstalter clevertours.com.



