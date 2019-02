Das Übernahmekarussell im Biotech-Sektor dreht sich weiter: Merck & Co reißt sich die Biotech-Gesellschaft Immune Design unter den Nagel und legt 5,85 Dollar je Aktie auf den Tisch. Am Mittwoch schlossen die Papiere von Immune Design noch bei 1,42 Dollar - dies entspricht einem Aufschlag von rund 310 Prozent. Insgesamt lässt sich Merck & Co den Deal rund 300 Millionen Dollar kosten. Keine milliardenschwere Übernahme, doch der Zukauf zeigt, dass große Pharma- und Biotech-Konzerne unverändert nach passenden Targets Ausschau halten.

