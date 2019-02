Negativ-Werbung für Nike: Der College-Basketball-Star Zion Williamson hat sich am Mittwoch bei einem Spiel am Knie verletzt, als sich die Sohle an seinem Nike-Schuhe plötzlich einfach ablöste. Die Aktie gerät daraufhin unter Druck. Kein Wunder, ist Basketball in den USA Kultsport und ein Multi-Millionen-Markt.

Den vollständigen Artikel lesen ...