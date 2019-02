AW3D Telecom for 5G ist ab sofort verfügbar

NTT DATA (TOKYO: 9613), führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen, gab heute die Markteinführung von AW3D Telecom for 5G bekannt, einem fortschrittlichen digitalen 3D-Kartenpaket, das hochwertige Satellitenbilder für die Planung von Mobilfunknetzen der fünften Generation (5G) nutzt. AW3D for 5G kann von Telekommunikations- und Netzbetreibern sowie IoT-Unternehmen eingesetzt werden, die 5G-Netze für ihre Geschäftstätigkeiten verwenden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190221005334/de/

Images of AW3D Telecom for 5G (Graphic: Business Wire)

Kommerzielle 5G-Dienste über Fixed-Wireless-Access-Netze (FWA) wurden 2018 in den USA eingeführt und sollen 2019 in Japan, Südkorea, Großbritannien und Australien in Betrieb genommen werden. Präzise 3D-Modelle sind dabei entscheidend für den Aufbau von 5G-Netzwerken, denn die verwendeten Millimeter-Spektrum-Wellen reagieren sehr empfindlich auf Störungen durch natürliche und künstliche Objekte. Gebäude, Bäume, Brücken, Überlandstraßen usw. müssen deshalb präzise in 3D-Modellen abgebildet und in die Netzwerkplanungs-Software integriert werden. Hochpräzise und detaillierte digitale 3D-Karten unterstützen zudem Untersuchungen vor Ort sowie die optimale Platzierung und das Tuning der Netzwerkinfrastruktur.

NTT DATA ist mit seiner AW3D-Serie bereits einer der führenden Anbieter globaler Höhendaten. AW3D Telecom for 5G wurde so konzipiert, dass es nahtlos mit Standard-Software für Funknetzplanung zusammenarbeitet, die häufig für die Hochfrequenzsimulation (RF) verwendet wird. Es stellt Gebäude, Bäume, Brücken und andere Objekte im Vektorformat dar. Digitale Höhenmodelle werden mit 1m- oder 2m-Auflösung im Rasterformat angeboten.

Die neue Lösung basiert auf der Multiview-Technologie von NTT DATA. Sie verwendet mehr als zehn Bilder zur Berechnung jeder einzelnen Höhe sowie einen fortschrittlichen Machine-Learning-Algorithmus, der von künstlicher Intelligenz (KI) für die Bildverarbeitung unterstützt wird. Das ermöglicht die Erfassung von Detailobjekten, wie z.B. Konstruktionen auf Gebäudedächern und Einzelbäumen auf Straßen, um erweiterte Datensätze für eine hochpräzise 5G-Planung zu erstellen.

"3D-Modelle sind unerlässlich für den Entwurf und die Implementierung der 5G-Infrastruktur durch Mobilfunk- und andere Funknetzbetreiber", sagt Katsuichi Sonoda, Vice President und Leiter des Bereichs Social Infrastructure Solution von NTT DATA. "Unser erweiterter Datensatz ist auf den Entwurf von 5G-Netzwerken spezialisiert und soll Unternehmen weltweit dabei helfen, ihre Infrastrukturinvestitionen zu optimieren und 5G-Implementierungen zu beschleunigen."

"Der neue 5G-Standard ist entscheidend für die digitale Zukunft deutscher Unternehmen und wir freuen uns, mit dieser Technologie den Netzausbau entscheidend mitzugestalten", sagt Dieter Loewe, Chief Client Officer für NTT DATA Deutschland, Schweiz und Österreich und Geschäftsführer für den Bereich Clients Markets bei NTT DATA Deutschland. "Mit AW3D Telecom für 5G können wir innovative japanische Technologien für den deutschen Markt zur Verfügung stellen."

In Zukunft wird NTT DATA AW3D Telecom for 5G auch auf Unternehmen ausweiten, die IoT, autonomes Fahren, Drohnen und Virtual Reality-Produkte und -Dienstleistungen anbieten, die auf 5G-Netzen basieren. Diesen Unternehmen will NTT DATA Komplettlösungen zur Verfügung stellen, die ihnen helfen, nachhaltigere und zukunftssicherere Geschäfte zu entwickeln und die Nutzung von Geoinformationen in neuen Märkten auszuweiten.

NTT DATA wird AW3D Telecom for 5G vom 25. bis 28. Februar auf dem Mobile World Congress 2019 in Barcelona präsentieren. Gemeinsam mit weiteren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften von NTT präsentiert sich das Unternehmen in Halle 3, an Stand 3D31.

Datenschichten von AW3D Telecom für 5G Datentyp Datenschicht Bemerkung 3D Polygon Gebäude, Bäume, Brücken etc. Das 3D-Vektormodell drückt Formen und Höhen von Objekten aus. Digitales Höhenmodell Digitaler Landnutzungsplan Klassifizierungskarte der Landnutzung zur Analyse der Funkausbreitung und -abweichung. Digitales Höhenmodell (DHM) Höhenmodell im Rasterformat ("2.5D model") Digitales Geländemodell (DGM) Höhenmodell von freiliegenden Bodenflächen ohne Gebäude, Erhebungen etc.

Spezifikationen von AW3D Telecom für 5G Element Auflösung Horizontale

Genauigkeit Vertikale

Genauigkeit Daten-

format Einsatz-

gebiet Minimale

Größe 3D Polygon Daten 2m 1m bis 2m TAB oder SHP Jedes 5G-Einsatzgebiet, einschließlich städtischer Gebiete 25km2 Rasterdaten 1m oder 2m BIL, MRR, oder BIN Basiskarte ab 2,5m SHP, etc.

Über AW3D

AW3D ist das weltweit präziseste, vorproduzierte globale digitale Höhenmodell, das alle Landflächen mit einer Auflösung von 5 Metern abdeckt und gemeinsam mit dem Remote Sensing Technology Center of Japan (RESTEC) entwickelt und verkauft wird. AW3D wurde in über 800 Projekten in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt eingesetzt, hauptsächlich in Schwellenländern in Asien und Afrika, um zur Infrastruktur, zum Katastrophenschutz und vielem mehr beizutragen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.aw3d.jp/en/.

AW3D ist eine eingetragene Marke von NTT DATA und RESTEC in Japan und eine eingetragene Marke von NTT DATA in Europa (EUTM) und den Vereinigten Staaten.

Über NTT DATA

NTT DATA ist ein führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen und globaler Innovationspartner seiner Kunden. Der japanische Konzern mit Hauptsitz in Tokio ist in mehr als 50 Ländern weltweit vertreten. Der Schwerpunkt liegt auf langfristigen Kundenbeziehungen: Dazu kombiniert NTT DATA globale Präsenz mit lokaler Marktkenntnis und bietet erstklassige, professionelle Dienstleistungen von der Beratung und Systementwicklung bis hin zum Outsourcing. Weitere Informationen finden Sie auf de.nttdata.com

Zur NTT Group in Deutschland gehören neben NTT DATA die Unternehmen Arkadin, e-shelter, Dimension Data, itelligence, NTT Communications und NTT Security. In Deutschland repräsentiert die NTT Group mit 6.550 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 1,8 Milliarden Euro. Weitere Informationen zur globalen NTT Group finden Sie auf www.ntt-global.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190221005334/de/

Contacts:

Pressekontakt:

NTT DATA Deutschland GmbH

Katja Friedrich

VP, Head of Communications

Tel.: +49 7243 570-1349

E-Mail: Katja.Friedrich@nttdata.com