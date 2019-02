Am neunten Tag des Feinstaubalarms in Stuttgart ist dessen Ende noch nicht absehbar. Bis mindestens einschließlich Samstag geht der Deutsche Wetterdienst von einer Wetterlage aus, in der sich in Bodennähe leichter Schadstoffe sammeln können. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Am besonders belasteten Neckartor lag die Luftbelastung seit Beginn des Alarms bislang an sechs Tagen über dem EU-Grenzwert von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft im Tagesmittel. Am Donnerstag vor einer Woche wurden sogar 89 Mikrogramm gemessen, wie aus vorläufigen Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) hervorging. Das ist der bislang höchste Wert für das Jahr 2019.

Autofahrer sind dazu aufgerufen, auf Busse und Bahnen umzusteigen oder Fahrgemeinschaften zu bilden. In Stuttgart wird immer dann Feinstaubalarm ausgerufen, wenn ein geringer Luftaustausch im Talkessel erwartet wird./lvo/DP/mis

