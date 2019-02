Wien (www.fondscheck.de) - Wisdom Tree hat Lidia Treiber zur Leiterin des Fixed-Income-Research in Europa ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Als Director Research werde ihr Aufgabengebiet den Ausbau des Leistungsangebots von Wisdom Tree im Bereich Fixed Income sowie die Versorgung der Investoren mit aktuellen, fachkundigen Einblicken in die globalen Entwicklungen dieser Anlageklasse beinhalten. Der Neuzugang bringe breit gefächerte Kenntnisse in den Bereichen Research, Produktspezialisierung und Relationship Management mit institutionellen und privaten Kunden aus Großbritannien, Europa und den USA mit, heiße es in der entsprechenden Pressemitteiung. ...

