Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Deutsche Börse bietet ETF-Investoren ab sofort eine neue Kennzahl: Das iXLM (intraday Xetra Liquiditätsmaß) gibt Auskunft darüber, wie sich die Handelskosten eines ETF im Tagesverlauf entwickelt haben, so die Deutsche Börse AG.Investoren könnten hieraus ableiten, in welchem Zeitraum die Handelskosten eines ETFs besonders günstig gewesen seien und diese Information in zukünftige Entscheidungen einfließen lassen. Die individuelle Kennzahl stehe für alle ETFs auf Xetra zur Verfügung. ...

