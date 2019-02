Der italienische Nahrungsmittelkonzern Ferrero hat die Nutella-Produktion in einem nordfranzösischen Werk wegen eines Qualitätsmangels vorübergehend eingestellt. Kein im Handel erhältliches Produkt sei von der Situation betroffen, teilte die französische Tochtergesellschaft von Ferrero mit.

Das Problem sei am Mittwochabend in der Fabrik von Villers-Écalles nordwestlich von Rouen festgestellt worden. Es betreffe ein halb fertiges Produkt, das zum Herstellen von Nutella-Schokocreme und Kinder Bueno diene. Das französische Unternehmen war am Donnerstag zunächst nicht für eine Nachfrage zu weiteren Details des Qualitätsproblems erreichbar.

Die Produktionseinstellung sei eine Vorsichtsmaßnahme. Ergebnisse einer Untersuchung sollten laut Unternehmen bis Ende der Woche vorliegen. Die Kunden des Werks würden "ohne Unterbrechung" weiter beliefert.

Die Nutella-Fabrik in der Normandie ist laut französischer Nachrichtenagentur AFP die weltweit größte. Es würden dort 600 000 Gläser täglich hergestellt, das sei ein Viertel der weltweiten Produktion./cb/DP/mis

