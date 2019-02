ROUNDUP 2: Deutsche Telekom blickt vorsichtig ins Jahr der Weichenstellungen

BONN - Die Deutsche Telekom geht nach weiteren Fortschritten vorsichtig in ein möglicherweise wegweisendes Jahr. 2019 steht für den Dax -Konzern die erste Lizenzauktion für den künftigen Mobilfunkstandard 5G an, außerdem will Vorstandschef Tim Höttges mit dem geplanten milliardenschweren Kauf des US-Mobilfunkrivalen Sprint sein Meisterstück unter Dach und Fach bringen. Im Tagesgeschäft steht die Telekom auch immer besser da - nimmt sich aber beim operativen Gewinn nicht ganz so große Schritte vor wie zuletzt.

ROUNDUP: Pfeiffer Vacuum überzeugt mit kräftigem Umsatzplus - Aktie steigt

ASSLAR - Der Vakuumpumpenspezialist Pfeiffer Vacuum hat 2018 dank wieder besserer Geschäfte zum Jahresende deutlich zugelegt. Umsatz und Betriebsergebnis stiegen zweistellig. 2019 soll sich das Wachstum gestützt auf ein gut gefülltes Auftragsbuch fortsetzen - bei der Profitabilität seien aber erst einmal keine weiteren deutlichen Steigerungen zu erwarten, sagte Unternehmenschef Eric Taberlet am Donnerstag in Asslar und bestätigte damit die Tendenz der Aussagen des Kapitalmarkttags Ende November. An der Börse sorgten der Ausblick und die 2018er-Zahlen für ein deutliches Kursplus.

ROUNDUP: Fuchs Petrolub stellt Aktionäre auf Gewinnrückgang ein - Aktie fällt

MANNHEIM - Hohe Entwicklungskosten, Investitionen in die Produktion sowie höhere Aufwendungen für die Mitarbeiter werden 2019 wohl auf das operative Ergebnis des Schmierstoffherstellers Fuchs Petrolub drücken. Während der Umsatz im laufenden Jahr weiter steigen sollte, dürfte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im Vergleich fallen, wie das MDax-Unternehmen am Donnerstag in Mannheim mitteilte.

ROUNDUP: Nordex erfreut Anleger mit 'gut gefülltem Auftragsbuch' - Aktie steigt

HAMBURG - Der Windkraftanlagenhersteller Nordex geht nach einem kräftigen Umsatz- und Ergebnisrückgang 2018 optimistisch ins neue Jahr. "Wir sind mit einem gut gefüllten Auftragsbuch in das Jahr 2019 gestartet", erklärte Konzernchef José Luis Blanco am Donnerstag laut Mitteilung in Hamburg. Die Aktie legte am Vormittag um bis zu zehn Prozent zu und baute damit die Kursgewinne der vergangenen Wochen aus. Die Anleger honorierten dabei auch, dass 2018 die zuvor eingedampften Prognosen noch erreicht wurden.

ROUNDUP: Vorsichtiger Siltronic-Ausblick erwischt Anleger auf dem falschen Fuß

MÜNCHEN - Eine schwächere Nachfrage nach Halbleiterwafern und steigende Energiekosten dürften den Chipzulieferer Siltronic 2019 belasten. Während der Umsatz - abhängig von Wechselkurseinflüssen - in etwa auf dem Vorjahresniveau liegen dürfte, stellt sich das Unternehmen auf einen Gewinnrückgang ein. Dabei setzt Konzernchef Christoph von Plotho bereits auf eine Erholung des Halbleitermarktes im zweiten Halbjahr. Die Silctronic-Aktie brach nach der vorsichtigen Konzernprognose am Donnerstagmorgen ein.

ROUNDUP 2: Henkel will 2019 mit Ökotrend weiter wachsen

DÜSSELDORF - Der Konsumgüterkonzern Henkel will nach einem Gewinnrückgang stärker in Wachstum investieren. Der Hersteller von Persil und Pritt-Klebstoff plant dafür ab sofort jährlich rund 300 Millionen Euro ein, wie er am Donnerstag in Düsseldorf bestätigte. Konzernchef Hans Van Bylen bezeichnete Henkel als "kerngesund". Henkel habe seine Entwicklungszyklen verkürzt, und neue Produkte kämen so schneller auf den Markt. Wachstumstreiber ist vor allem das Geschäft mit Klebstoffen, das im Geschäftsjahr 2018 mit vier Prozent organisch am stärksten zulegte.

ROUNDUP: Fielmann legt wie erwartet zu - Dividende steigt erneut

HAMBURG - Die Optikerkette Fielmann hat dank guter Geschäfte im vierten Quartal die Jahresziele erreicht. Der Umsatz sei im vergangenen Jahr um rund drei Prozent auf 1,43 Milliarden Euro geklettert, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Der Gewinn sei unter anderem wegen der Investitionen in die Digitalisierung nur leicht auf 174 Millionen Euro gestiegen. Der Absatz stieg leicht auf 8,5 Millionen Brillen.

ROUNDUP: Katastrophen zerfleddern Gewinn der Swiss Re - Milliarden für Aktionäre

ZÜRICH - Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re hat 2018 wegen Naturkatastrophen erneut einen Milliardengewinn verfehlt. Unter dem Strich verdiente der Rivale des Weltmarktführers Munich Re 421 Millionen US-Dollar (371 Mio Euro) und damit 27 Prozent mehr als 2017, wie er am Donnerstag in Zürich mitteilte. Dennoch sollen die Aktionäre eine von 5,00 auf 5,60 Schweizer Franken erhöhte Dividende erhalten. Zudem will der Konzern weitere Milliarden in den Rückkauf eigener Aktien stecken.

Reederei Moller-Maersk enttäuscht mit Gewinnprognose - Aktie sackt ab

KOPENHAGEN - Die weltgrößte Container-Reederei Moller-Maersk hat mit ihrer Gewinnprognose für 2019 die Anleger an der Börse enttäuscht. Der operative Gewinn (Ebitda) dürfte im laufenden Jahr nach neuer Rechnungslegung rund 5 Milliarden US-Dollar erreichen, teilte der dänische Reederei-Konzern am Donnerstag in Kopenhagen mit. Auf vergleichbarer Basis wären dies aber nur 4 Milliarden Dollar und damit nur eine geringe Steigerung im Vergleich zu 2018. Analysten hatten jedoch mit deutlich mehr gerechnet.

Französischer Telekomkonzern Orange legt zu - Dividende enttäuscht

PARIS - Der französische Telekomkonzern Orange hat 2018 vor allem von seinen Geschäften im Ausland profitiert - aber auch im Inland konnte das Unternehmen trotz des wachsenden Wettbewerbsdrucks zulegen. Enttäuschend fiel dagegen der Ausblick und die für 2019 in Aussicht gestellte Dividende von unveränderten 70 Cent aus. Hier hatten die von Bloomberg befragten Experten bisher eine weitere Erhöhung um fünf Cent auf dem Zettel.

Krones sieht weiter Druck auf die Profitablität - Aktie sackt ab

NEUTRAUBLING - Der Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones blickt vorsichtig auf das laufende Jahr. So soll der Umsatz unter anderem dank Preiserhöhungen zwar um drei Prozent zulegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Neutraubling mit. Da der Konzern aber nicht mit einer spürbaren Entlastung bei den Material- und Personalkosten rechnet, geht das Unternehmen von einer etwas geringeren Profitabilität aus.

BGH verhandelt Vorgehen von Unitymedia bei teilöffentlichem WLAN

KARLSRUHE - Der Aufbau eines teilöffentlichen WLAN-Netzes des Internetanbieters Unitymedia mit Hilfe von Routern seiner Kunden ohne deren Zustimmung ist rechtlich möglicherweise in Ordnung. Das deutete der Vorsitzende Richter des zuständigen I. Senats des Bundesgerichtshofs (BGH) in einer Verhandlung am Donnerstag an. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und Unitymedia streiten darüber, ob ein Widerspruchsrecht der Kunden ausreicht oder eine Zustimmung vorliegen muss. Ein Urteil soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden (Az: I ZR 23/18).

