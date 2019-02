NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen zeichnen sich am Donnerstag kleine Verluste zum Start in den Handel ab. Der Future auf den S&P-500 sinkt um 0,3 Prozent, nachdem aktuelle Konjunkturdaten schwächer als erwartet ausgefallen sind. Ansonsten schwanken die Anleger zwischen Zuversicht, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China bald beigelegt wird, und der Ungewissheit über den weiteren Verlauf der Handelsgespräche.

Am Donnerstag werden die Verhandlungen zwischen den USA und China, die bisher auf mittlerer Ebene geführt wurden, auf Kabinettsebene fortgesetzt. Einem Agenturbericht zufolge haben sich beide Seiten prinzipiell in einer Vielzahl von Punkten geeinigt, die Rede ist von sechs Kernbereichen, für die nun Umrisse aufgestellt würden. Unter anderem soll es dabei um das Recht an geistigem Eigentum und forcierten Technologietransfer gehen. Damit verdichteten sich die Signale, dass die USA zumindest nicht sofort zum Ende der vereinbarten Friedenspflicht am 1. März ihre Strafzölle auf Importe aus China anheben werden.

Von der US-Notenbank kommt zumindest kein Störfeuer. Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der Fed-Sitzung vom Januar bestätigte im Wesentlichen den taubenhaften geldpolitischen Kurs. Daneben muss der Markt eine Fülle von Konjunkturdaten verarbeiten. Vorbörslich wurden der Philadelphia-Fed-Index für Februar, der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter aus dem Dezember und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Der Philly-Fed-Index fiel mit einem Wert von minus 4,1 Prozent im Februar erheblich schwächer aus als die von Volkswirten prognostizierten plus 14,0. Im Januar war ein Indexstand von 17,0 ermittelt worden. Die Auftragseingänge stiegen weniger stark als erwartet. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging dagegen überraschend deutlich zurück.

Nach der Startglocke folgen die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Servicesektor jeweils für Februar, die Januar-Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser und der Index der Frühindikatoren.

Avis-Aktie haussiert nach guten Zahlen

Geschäftszahlen kommen nur noch aus der zweiten Reihe. Am Mittwoch nach Börsenschluss hat unter anderem der Autoverleiher Avis Quartalszahlen vorgelegt, die gut ankommen. Die Aktie springt im vorbörslichen Handel um 11,2 Prozent nach oben. Foot Locker werden 2,4 Prozent höher gestellt, nachdem der Einzelhändler das neunte Jahr in Folge die Dividende erhöht und einen Aktienrückkauf über 1,2 Milliarden Dollar in den nächsten drei Jahren auf den Weg gebracht hat.

Negativ werden die am Donnerstagmorgen (Ortszeit) vorgelegten Zahlen von Domino's Pizza aufgenommen. Die Restaurantkette hat mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen verfehlt, was die Aktie um fast 6 Prozent drückt. Die Schnellrestaurantkette Wendy's hat zwar beim Gewinn besser abgeschnitten als erwartet, doch enttäuschte der Umsatz. Mit der Aktie geht es um 3,2 Prozent nach unten.

Norwegian Cruise Line hat nicht nur überraschend gute Zahlen veröffentlicht, sondern auch einen optimistischen Ausblick gegeben. Die Aktie steigt um fast 7 Prozent. Auch die Zahlen von Newmont Mining haben überzeugt. Der Kurs steigt um 2,4 Prozent.

Ölpreise geben vor Lagerbestandsdaten leicht nach

Am Ölmarkt geben die Preise leicht nach. US-Rohöl der Sorte WTI ermäßigt sich um 0,3 Prozent auf 57,01 Dollar. Brentöl gibt in ähnlicher Größenordnung nach. Einerseits stützen die Fortschritte bei den Handelsgesprächen. Vorratsdaten des Branchenverbands API vom Vorabend sind derweil uneinheitlich ausgefallen. Während die Ölvorräte zunahmen, sanken die Benzinlager. Gleichwohl fiel der Anstieg der Ölbestände in der abgelaufenen Woche nicht so hoch aus, wie es für die Bekanntgabe der offiziellen Daten im späteren Tagesverlauf erwartet wird.

Gold zeigt sich kaum verändert. Am Vortag hatte der Preis für das Edelmetall nach dem Fed-Protokoll nachgegeben, allerdings war er in den vergangenen Tagen stetig gestiegen und hatte am frühen Mittwoch im asiatisch dominierten Handel bei 1.346,80 Dollar den höchsten Stand seit zehn Monaten erreicht. Die Feinunze notiert bei 1.336 Dollar.

Der Kurs des Euro zeigt sich mit rund 1,1360 Dollar wenig verändert zum späten US-Handel am Mittwoch. Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung vom Mittwoch war nicht taubenhafter als erwartet. Gleichzeitig stützen die jüngsten Fortschritte bei den Handelsgesprächen den Greenback.

Staatsanleihen sind nicht gefragt. Sinkende Notierungen treiben die Zehnjahresrendite um 2,8 Basispunkte auf 2,67 Prozent nach oben.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,51 1,2 2,50 130,6 5 Jahre 2,49 2,2 2,47 56,6 7 Jahre 2,58 3,1 2,54 32,8 10 Jahre 2,67 2,8 2,65 22,9 30 Jahre 3,03 3,2 2,99 -4,1 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:37 Uhr Mi, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1361 +0,13% 1,1338 1,1356 -0,9% EUR/JPY 125,67 -0,04% 125,60 125,71 -0,1% EUR/CHF 1,1361 +0,10% 1,1350 1,1343 +0,9% EUR/GBP 0,8681 -0,15% 0,8699 0,8683 -3,5% USD/JPY 110,64 -0,14% 110,78 110,73 +0,9% GBP/USD 1,3086 +0,27% 1,3035 1,3079 +2,5% Bitcoin BTC/USD 3.907,26 -0,50% 3.934,00 3.917,27 +5,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,01 57,16 -0,3% -0,15 +23,7% Brent/ICE 66,88 67,08 -0,3% -0,20 +23,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.336,32 1.336,70 -0,0% -0,38 +4,2% Silber (Spot) 15,93 16,05 -0,7% -0,12 +2,8% Platin (Spot) 826,50 827,50 -0,1% -1,00 +3,8% Kupfer-Future 2,90 2,92 -0,6% -0,02 +10,3% ===

