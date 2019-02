=== 07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Jahresergebnis, Bad Neustadt/Saale 07:40 DE/Dr. Hönle AG, Ergebnis 1Q, Gräfelfing *** 08:00 DE/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: 0,0% gg Vq 1. Veröff.: 0,0% gg Vq zuvor: -0,2% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +0,6% gg Vj 1. Veröff.: +0,6% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vj *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 2018 *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Januar *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 99,0 zuvor: 99,1 Lagebeurteilung PROGNOSE: 103,8 zuvor: 104,3 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 94,3 zuvor: 94,2 *** 11:00 DE/BMW-Chef Krüger und Daimler-Chef Zetsche, PK zum Start des gemeinschaftlichen Mobilitätsunternehmens, Berlin *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Januar Eurozone PROGNOSE: -1,1% gg Vm/+1,4% gg Vj Vorabschätzung: +1,4% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -1,5% gg Vm/+1,1% gg Vj Vorabschätzung: +1,1% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,0% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: -2,3 Punkte zuvor: -1,5 Punkte 15:00 US/Fed, Teilnahme der Fed-Gouverneure Clarida und Quarles sowie der -Präsidenten Williams, Daly, Bullard und Harker am US Monetary Policy Forum, u.a. zum Thema: "The Future of the Federal Reserve's Balance Sheet", New York 17:00 US/Fed, halbjährlicher Bericht zur Geldpolitik, Washington *** 17:15 IT/EZB-Präsident Draghi, Rede an der Universität Bologna anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde *** - DE/Volkswagen AG (VW), Eckdaten zum Jahresergebnis und Ausblick 2019, Wolfsburg - US/weitere Handelsgespräche zwischen China und den USA, u.a. Teilnahme von Chinas Vize-Regierungschef Liu He und US-Chefunterhändler Lighthizer, Washington - EU/Ratingüberprüfungen für Italien (Fitch), die Niederlande (Moody's), Schweden (S&P), Ungarn (Fitch), Bosnien und Herzegowina (Moody's), Georgien (Fitch), Litauen (S&P), Schweiz (S&P) ===

