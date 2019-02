Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-02-21 / 15:14 Dresden, 21. Februar 2019 *Pressemitteilung * *Interview mit Finanztrends auf der Münchener Kapitalmarkt Konferenz* Stefan Kempf, Vorstand und Mitgründer der Elbe Finanzgruppe, hat mit Finanztrends-Autor Sascha Huber ein ausführliches Interview auf der letzten Münchener Kapitalmarkt Konferenz geführt. Nach der Erstnotiz in Form einer Notierungsaufnahme über den Freiverkehr der Börse München (m:access) letzten Dezember, stellt nun Herr Kempf das Unternehmen sowie das Geschäftsmodell vor. Was ist das Ziel dieser Börsennotiz? Stefan Kempf gibt einen Rückblick über das (Geschäfts-)Jahr 2018 und darüber, welche Erfolge gefeiert werden konnten. Zunächst berichtet er über den Status als FinTech-Unternehmen und was es für ihn genau bedeutet. Darüber hinaus spricht er über die Zukunftspläne und -aktuell wichtige Themen für das Unternehmen. Dazu zählt beispielsweise die Weiterentwicklung der Gruppe in den Bereichen Digitalisierung und Prozessoptimierung. "Es gibt aber nur ganz wenige [Finanzdienstleister], die mehr als nur ein Produkt anbieten. Das ist uns besonders wichtig, denn wir sehen uns als ein Anbieter von Liquidität.", so Stefan Kempf. Somit ist das Ziel des Unternehmens gesetzt: Erfolgreiche Freiberufler, Start-Ups und mittelständische Unternehmen durch zusätzliche Liquidität noch erfolgreicher zu machen. Mehr über die Elbe Finanzgruppe AG sowie das gesamte Interview lesen Sie auf Finanztrends [1]. *Über die Elbe Finanzgruppe AG* Als bankenunabhängiger Finanzdienstleister bietet die Elbe Finanzgruppe AG innovative, aufeinander abgestimmte Finanzierungslösungen für Startups, Kleinunternehmer und Freiberufler aus einer Hand. Durch zusätzliche Liquidität in Form von Factoring, Finetrading, Leasing und Inkasso verfolgt das Unternehmen die Mission, Unternehmer durch zusätzliche Liquidität noch erfolgreicher zu machen. *Weitere Informationen:* Elbe Finanzgruppe AG Audrey Stein, Investor Relations Tiergartenstraße 8 01219 Dresden Telefon: +49 (0)351 896933-10 Fax: +49 (0)351 896933-15 E-Mail: stein@elbe-finanzgruppe.de Web: www.ir.elbe-finanzgruppe.de [2] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Elbe Finanzgruppe AG Schlagwort(e): Finanzen 2019-02-21 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Elbe Finanzgruppe AG Tiergartenstraße 8 01219 Dresden Deutschland Telefon: 0351 89693310 E-Mail: info@elbe-finanzgruppe.de Internet: https://www.elbe-finanzgruppe.de/ ISIN: DE000A2G8XP9 WKN: A2G8XP Börsen: Freiverkehr in München Ende der Mitteilung DGAP-Media 779783 2019-02-21 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a7638197e10dd1fe0b4f65c136540998&application_id=779783&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ab918fb5cd4ef044eed432d60eb68654&application_id=779783&site_id=vwd&application_name=news

