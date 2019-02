ThyssenKrupp soll umgebaut werden. Vorerst in zwei Teile und anschließend vielleicht mehr. Die erste Reaktion des Marktes war negativ und damit erreichte der Börsenwert von ThyssenKrupp rund 8 Mrd. Euro, so tief wie in den letzten Jahren nie. Kein Wunder: Der Denkansatz ist falsch. ThyssenKrupp in zwei Teile zu teilen, führt nicht weiter. Der eine Teil soll den Sektor Elevator abdecken, eventuell ...

